L1 - Montpellier confirme sa montée en puissance à Bordeaux (résumé et notes)

Le MHSC s'exporte bien ! Après son succès à Saint-Etienne dimanche dernier (0-1), le club héraultais a remis le couvert ce samedi après-midi en s'imposant sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (0-2), à l'occasion de la 10ème journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les protégés de Michel Der Zakarian grimpent à la sixième place du classement (17 points). Les Marine-et-Blanc, quant à eux, enchaînent un deuxième revers après le lourd concédé à Monaco (4-0) et stagnent à la douzième position (12 points).

Sur le billard du Matmut-Atlantique, les deux formations ont entamé la partie avec de plutôt bonnes intentions. Pourtant, pas grand chose n'a été à signaler durant ce premier acte, certes intense et globalement animé. Si le MHSC a semblé maîtrisé les débats, il a pêché dans le dernier geste pour espérer prendre les devants. Les Marine-et-Blanc, après quelques difficultés, sont montés en puissance et ont même fini fort cette première mi-temps. Hatem Ben Arfa, qui a sollicité Dimitry Bertaud d'une frappe croisée du gauche (40ème), est même passé tout près de l'ouverture du score.

Si le premier acte a été équilibré, le second a complètement et rapidement tourné à l'avantage des visiteurs. Lancé par Junior Sambia sur le côté droit, Gaëtan Laborde est parvenu à échapper à Toma Basic puis a déployé un centre en retrait à destination de Florent Mollet. D'une belle reprise décroisée du plat du pied gauche, le numéro 25 pailladin a fait mouche dès le retour des vestiaires (0-1, 49ème). En confiance suite à ce but et sûr de son football, le MHSC a fait le break un gros quart d'heure plus tard. Mis sur orbite par Téji Savanier, Andy Delort a résisté à Laurent Koscielny avant de tromper Benoît Costil d'une frappe croisée du pied gauche (0-2, 67ème). Avec deux buts de retard au tableau d'affichage, les Girondins se sont alors écroulés.

Bordeaux sans réaction, Montpellier maîtrise

Incapables de réagir, les hommes de Jean-Louis Gasset ont enchaîné les imprécisions techniques, affichant un manque criant de confiance et de justesse. Seul Hatem Ben Arfa a surnagé, se montrant très remuant et intéressant, mais le meneur de jeu n'a pas pu éviter une deuxième défaite de rang pour les hommes au scapulaire. Ces derniers devront impérativement se remettre très vite dedans car les prochaines échéances s'annoncent périlleuses avec deux déplacements à Paris puis à Rennes au sortir de la trêve internationale. Le MHSC, lui, confirme sa montée en puissance dans son nouveau 4-3-3 et passera une trêve studieuse et, accessoirement, joyeuse.