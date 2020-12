L1 - Montpellier continue de régner loin de la Mosson (analyse et notes Lens-MHSC)

Au terme d'un match à rebondissements opposant deux formations portées sur l'offensive, le Montpellier Hérault Sport Club est venu à bout d'un Racing Club de Lens accrocheur (2-3), ce samedi soir lors de la 14ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 14e Journée Lens 2 - 31 - 2 Montpellier J. Omlin (CSC) 36'

G. Kakuta (P.) 50'

16' S. Mavididi

26' Pedro Mendes

69' G. Laborde



LE FAIT DU MATCH

Montpellier, un mental d'acier ! Après un début de rencontre idéal, avec deux buts inscrits, le MHSC a un peu baissé de pied. Le RCL en a alors profité pour réduire la marque avant la pause puis recoller dès la reprise. Dans le dur, les hommes de Michel Der Zakarian auraient pu s'écrouler. Mais il n'en fut rien. S'ils ont flirté avec le 3-2 sur une énorme occasion vendangée par Arnaud Kalimuendo (56ème), ils sont finalement parvenus à résister à la vague lensoise. La tempête passée, les Héraultais ont, à partir de l'heure de jeu, repris leur marche en avant pour aller chercher, au courage, un succès capital dans la course aux accessits. Costaud, ce MHSC.

LES BUTS

0-1 (16ème) : Montpellier refroidit les Sang-et-Or ! Andy Delort récupère le ballon sur l'aile gauche puis se fend d'un très bon centre de l'extérieur du pied droit à destination de Stephy Mavididi. L'attaquant pailladin surgit alors au premier poteau et place une tête décroisée gagnante. Jean-Louis Leca, le portier artésien, ne peut que constater les dégâts. C'est le quatrième but inscrit cette saison en Ligue 1 par l'Anglais, sur la cinquième offrande de l'exercice d'Andy Delort.

0-2 (26ème) : Le break pour le MHSC ! Junior Sambia obtient un bon coup-franc pour une faute d'Issiaga Sylla. Téji Savanier se charge de le botter et envoie le cuir vers les six mètres. Jean-Louis Leca sort et tente de dégager le ballon des poings mais manque son geste. La balle tape finalement dans le genou de Pedro Mendes, tout heureux de doubler la mise avec une grosse réussite. C'est le deuxième but marqué cette saison en championnat par l'axial pailladin.

1-2 (36ème) : Lens reprend espoir ! Au terme d'un bon mouvement collectif, Gaël Kakuta décale Seko Fofana dans l'axe du terrain. Le milieu de terrain des Sang-et-Or déclenche alors une frappe puissante du pied droit, au sol. Le cuir percute le poteau gauche, puis le dos de Jonas Omlin avant de rentrer dans le but.

2-2 (50ème) : Lens recolle ! Gaël Kakuta, encore lui, lance Seko Fofana sur la gauche de la surface de réparation. Jonas Omlin a anticipé et sort dans les pieds du milieu de terrain ivoirien, qui s'écroule au contact. Le point de penalty est désigné par l'arbitre central. D'une frappe du gauche puissante, à mi-hauteur vers la droite, Gaël Kakuta parvient à battre le portier suisse, pourtant parti du bon côté. C'est le sixième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le meneur de jeu du RCL.

2-3 (69ème) : Montpellier reprend la tête ! Sur un corner botté de la droite du terrain par Florent Mollet, Gaëtan Laborde, aux six mètres, parvient à se jouer du marquage laxiste d'Issiaga Sylla. Sans sauter, depuis le second poteau, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux place alors une tête décroisée qui trompe Jean-Louis Leca sur sa gauche ! C'est le quatrième but de l'exercice pour le numéro 10 pailladin, sur la première passe décisive de Florent Mollet.

L'HOMME DU MATCH

Gaël Kakuta (RC Lens). Malgré la défaite concédée par son équipe, le numéro 10 des Sang-et-Or a été l'homme le plus en vue de cette partie animée. Impliqué sur la réduction du score de sa formation, il a ensuite permis à son équipe d'égaliser, faisant preuve de sang-froid sur son penalty. Adroit (78% de passes réussies), influent (82 ballons touchés, 2 passes clés, 4 centres), créatif (3 dribbles réussis) et combatif (7 duels gagnés, 2 interceptions, 2 tacles), il a beaucoup tenté (4 tirs au total) et a toujours essayé de jouer vers l'avant. Souvent avec réussite.

LES CONSÉQUENCES

Plombés par une mauvaise entame de match, les Sang-et-Or n'ont jamais lâché et sont parvenus à revenir à hauteur du MHSC. À 2-2, les protégés de Franck Haise ont même eu les ballons (53ème, 56ème) pour basculer en tête mais ont malheureusement manqué d'adresse et de réussite avant de se faire punir à nouveau par un MHSC diablement efficace. Malgré une prestation d'ensemble intéressante et 14 tirs au total, le RCL doit s'incliner pour la deuxième fois d'affilée à la maison. Au classement, les Artésiens restent bloqués à la huitième position (21 points) et tenteront de rebondir sur la pelouse de l'AS Monaco, mercredi soir (21 heures, Stade Louis-II) à l'occasion de la 15ème journée.

Rejoint au score après la pause et proche d'être renversé, le MHSC a trouvé les ressources pour venir à bout du RC Lens grâce à une tête salvatrice de Gaëtan Laborde. En fin de match, après avoir chatouillé le break via Florent Mollet (85ème), les Pailladins ont bien tenu face aux derniers assauts artésiens. Jonas Omlin, plutôt malchanceux jusque-là, a préservé la courte victoire de son équipe en détournant magnifiquement sur sa ligne une demi-volée décochée par Ignatius Ganago (86ème). Suite à ce succès, le quatrième de rang à l'extérieur, une première dans l'histoire du club héraultais, le MHSC grimpe à la cinquième place du classement (26 points). Prochain rendez-vous pour Montpellier : la réception du FC Metz, mercredi soir (19 heures, Stade de la Mosson), pour le compte de la 15ème journée.