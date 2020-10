L1 - Montpellier coule face à Reims (analyse et notes)

Le MHSC s'est lourdement incliné (0-4) à domicile face au Stade de Reims. Les Pailladins ont été réduits à 10 au bout de 7 minutes seulement après l'exclusion d'Hilton, puis à 9 juste avant la pause (Le Tallec).

Ligue 1 - 8e Journée Montpellier 0 - 40 - 3 Reims 9' B. Dia (P.)

13' B. Dia

31' N. Mbuku

56' B. Dia (P.)



LE FAIT DU MATCH

Vitorino Hilton lance le naufrage montpelliérain. Le MHSC n'a pas existé, ou presque, dans cette rencontre. Dominés d'entrée, les Pailladins vont être réduits à 10 dès la 7ème minute après un accrochage de Vitorino Hilton sur Boulaye Dia dans la surface. Le capitaine brésilien offre un pénalty aux adversaires, et écope d'un carton rouge, de quoi faire couler ses coéquipiers. Juste avant la pause, Damien Le Tallec, auteur d'un vilain coup de pied sur Sierhuis en dessous de la ceinture, est lui aussi expulsé.

LES BUTS

0-1 (9ème) : accroché dans la surface par Vitorino Hilton, Boulaye Dia s'effondre dans la surface. L'arbitre désigne le point de pénalty et l'attaquant se fait justice lui même avec son premier but de l'après-midi.

0-2 (13ème) : lancé dans la profondeur par Mathieu Cafaro, Dia devance Cozza et élimine Omlin avec son contrôle. Le Rémois marque ensuite dans le but vide.

0-3 (30ème) : troisième but pour Reims ! Sur un centre mal dégagé par Omlin puis Oyongo, Nathanaël Mbuku se bat pour récupérer le ballon dans la surface. Après un premier duel de la tête, le jeune attaquant tente une retournée du pied gauche entre les défenseurs pailladins. Omlin, en retard, est battu.

0-4 (56ème) : Cafaro trouve dans la profondeur Nathanaël Mbuku. Le jeune attaquant, accroché par Oyongo, obtient un pénalty et Boulaye Dia marque son troisième but personnel.

L'HOMME DU MATCH

Boulaye Dia (Reims) : auteur d'un triplé, Boulaye Dia confirme qu'il est l'atout principal du Stade de Reims cette saison. L'attaquant a parfaitement emmené les siens vers leur première victoire de la saison, d'autant plus à l'extérieur.

LES CONSÉQUENCES

Montpellier coule. Après sa défaite à Nîmes et son nul arraché à Monaco la semaine passée, le club héraultais a pris l'eau cet après-midi à domicile. Réduits à 10 au bout de quelques minutes seulement, les Pailladins n'ont quasi rien montré aujourd'hui. "Ce n'est pas que l'arbitrage, c'est nous aussi. on n'est pas dedans, ça arrive trop souvent ces temps-ci. Ce n'est pas normal. Il faut se réveiller" a notamment lâché Congré à la mi-temps. Le MHSC va devoir se réveiller très rapidement puisqu'il enchaine un quatrième match sans victoire (2 nuls, 2 défaites). Au classement, Montpellier perd 4 places et s'installe à la 11ème position.

Reims, de son côté, s'adjuge sa première victoire de la saison, et avec la manière. Bien aidés par les mauvais choix du MHSC, les Rémois ont cartonné avec quatre buts marqués. De quoi enfin lancer la saison.