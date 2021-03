L1 - Montpellier et Lorient se quittent dos à dos (résumé et notes)

Au terme d'un match équilibré, Montpellier et Lorient se sont quittés dos à dos (1-1) ce mercredi, dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Retour sur cette rencontre.

Ligue 1 - 28e Journée Montpellier 1 - 11 - 1 Lorient S. Mavididi 28'

Le match a commencé tambour battant. Bousculé dans la surface de réparation par Vitorino Hilton, Julien Laporte a obtenu un pénalty en faveur de Lorient, après seulement 9 minutes de jeu. Grbic s'est chargé de la sentence, a pris à contre-pied Omlin et a ouvert le score pour les visiteurs (0-1, 9e). Aussitôt après ce but, le MHSC a tenté de réagir par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde, mais la tête plongeante de l'attaquant n'as pas trouvé le cadre de Dreyer (11e). Le portier breton a ensuite détourné une lourde frappe de Savanier, conservant sa cage inviolée pour l'instant (21e). Mais le verrou a sauté. Remuant dans ce début de match, Mavididi a égalisé en faveur des Montpelliérains. Suite à une frappe contrée de Savanier, l'attaquant anglais a dribblé Hergault et a trompé Dreyer d'une belle frappe (1-1, 28e). Mollet (36e) et Grbic (43e) ont tenté de donner l'avantage à leur équipe, en vain. Match nul à la mi-temps (1-1).

Au retour des vestiaires, les 22 hommes sont repartis avec les mêmes intentions. Laurienté a tenté sa chance le premier dans le second acte, mais son tir a fini dans le petit filet du gardien héraultais (54e). Les Merlus ont eu trop de déchets dans le dernier geste pour prendre l'avantage. Concernant les locaux, ils n'ont pas réussi à réellement prendre le dessus au niveau de la possession, à cause d'un gros trop écart dans les transitions (51% pour Lorient, 49% pour Montpellier). Afin d'éviter un deuxième match nul consécutif, le MHSC a accéléré dans le dernier quart d'heure. Mais en optant pour cette stratégie, le club de la Paillade s'est ouvert aux éventuelles contre-attaques. Ainsi, les visiteurs ont cru prendre l'avantage grâce à Moffi à la suite d'une récupération d'Abergel, entré en jeu peu avant, mais l'arbitre a finalement annulé ce but à cause d'une faute lors de la récupération d'Abergel (77e). Jusqu'à la fin du match, Lorient a essayé de contenir les assauts des Montpelliérains et conserver le point du match nul, tout en exploitant les failles dans l'axe de la défense des locaux, en vain. Avec ce match nul (1-1), les hommes de Michel Der Zakarian sont 8es (40 points), tandis que ceux de Christophe Pélissier sont 17es (27 points).