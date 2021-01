L1 - Montpellier - Lens : les compos officielles

Équipes surprises de la première partie de saison, Montpellier (11ème) et Lens (9ème) marquent le pas depuis quelques temps. Sans victoire depuis sept matchs, le MHSC devra régler ses problèmes défensifs s'il veut s'imposer face aux Sang et Or de Gaël Kakuta. À moins d'une heure du coup d'envoi, découvrez les compos officielles de Michel Der Zakarian et Franck Haise.

Ligue 1 - 22e Journée

MONTPELLIER HSC - RC LENS

Montpellier : Bertaud - Sambia Congré, Hilton, Mendes, Ristic - Chotard, Dolly, Ferri - Mavididi, Laborde.

Lens : Leca (cap) - Fortes, Haidara, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Michelin - Kakuta - Sotoca, Banza.