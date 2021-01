L1 - Montpellier - Lens : les compos probables

Le RC Lens se déplace à Montpellier ce samedi à 17 heures dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Franck Haise devra composer sans Jonathan Gradit qui est suspendu pour ce match et Ignatius Ganago qui est blessé. Du côté des Montpelliérains, Jonas Omlin et Téji Savanier sont tous les deux suspendus. Andy Delort et Florent Mollet souffrent quant à eux de différents pépins physiques.

Ligue 1 - 22e Journée

MONTPELLIER HSC - RC LENS

Montpellier : Bertaud - Ristic, Congré (cap), Mendes, Sambia - Chotard, Dolly, Ferri - Yun, Mavididi, Laborde

Lens : Leca (cap) - Fortes, Badé, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Boura - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo