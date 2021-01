L1 - Montpellier - Nantes : les compos probables

Raymond Domenech va connaître son premier match à l'extérieur avec le FC Nantes (17ème) à l'occasion du déplacement à Montpellier (9ème) pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1. Sans victoire depuis neuf matchs en championnat, les Canaris n'ont pas vraiment rassuré mercredi lors du triste match nul (0-0) face au voisin Rennais. Pour cette rencontre, Domenech devrait aligner le même 11 : un bloc bas positionné en 4-4-2. Chez l'adversaire, le moral n'est pas non plus au beau fixe puisque le MHSC reste sur trois revers lors des quatre derniers matchs. Michel Der Zakarian ne devrait pour autant pas changer sa compo et restera privé de Mendes, Savanier et Mavididi. Découvrez les compos probables des deux entraîneurs.

(FT)

MONTPELLIER HSC - FC NANTES

MHSC : Omlin - Sambia, Congré, Cozza, Ristic - Ferri, Chotard, Mollet - Laborde, Delort (cap.), Yun.

Nantes : Lafont - Corchia, Pallois (cap.), Girotto, Fabio - Blas, Abeid, Ab.Touré, Louza - Kolo Muani, Coulibaly.