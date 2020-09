L1 - Montpellier ne fait qu'une bouchée du SCO d'Angers (analyse et notes)

Montpellier n'a fait qu'une bouchée du SCO d'Angers, ce dimanche après-midi (4-1). Les Pailladins enchaînent leur troisième victoire consécutive en huit jours.

Ligue 1 - 4e Journée Montpellier 4 - 12 - 1 Angers A. Souquet 18'

A. Delort 43'

A. Delort 60'

F. Mollet 86'

25' S. Bahoken



LE FAIT DU MATCH

Le plan de Stéphane Moulin n'a pas fonctionné. Alors qu'il a voulu calquer son dispositif sur celui de Montpellier en installant un 3-5-2, le coach angevin n'a pas réussi à poser de gros problèmes à Montpellier. Pire, pendant le premier quart d'heure, le SCO a eu beaucoup de mal à exister et a concédé l'ouverture du score devant Arnaud Souquet. En deuxième période, après le troisième but de Delort, Moulin est revenu à une défense à 4.

LES BUTS

1-0 (18ème) : Souquet récupère le ballon à droite et sollicite le une-deux avec Laborde dos au jeu. L'attaquant remet parfaitement au latéral, qui tente sa chance avec une frappe à ras de terre du pied gauche. Le ballon, qui passe entre les jambes de Pavlovic, est trop rapide pour que Bernardoni s'interpose.

1-1 (25ème) : Fulgini, lancé à gauche par Mangani, adresse un centre fort au premier poteau. Stéphane Bahoken devance Nicolas Cozza et met son pied gauche en opposition. Omlin est surpris et n'a pas la main ferme pour dévier le ballon hors des cages.

2-1 (44ème) : Pavlovic et Bernardoni se manquent complètement côté droit. Sur un centre de Souquet, Traoré dégage en catastrophe loin de ses cages mais trouve un Montpelliérain sur le second ballon. Résultat, Laborde envoie un ballon en cloche qui surprend toute la défense, sauf Andy Delort qui s'arrache. Le Sètois se jette pour marquer d'une tête plongeante en devançant la sortie de Bernardoni.

3-1 (60ème) : Montpellier fait le break ! Sambia, entré en cours de jeu, adresse un superbe centre côté droit pour Andy Delort, au second poteau. L'attaquant élimine Traoré avec un appel-contre appel splendide et ajuste le portier avec une tête croisée.

4-1 (86ème) : Florent Mollet participe au large succès des siens ! Lancé dans la profondeur par Gaëtan Laborde, le milieu de terrain trompe Bernardoni avec un plat du pied : transversale rentrante !

L'HOMME DU MATCH

Andy Delort (MHSC) : auteur de ses deux premiers buts en championnat, l'attaquant était tout proche du triplé mais sa tête est repoussée d'une parade réflexe de Bernardoni (73ème). Au total, Delort sort une prestation très aboutie avec 45 ballons touchés, 4 tirs cadrés, 3 dribbles réussis (100%) et 11 duels réussis.

LES CONSÉQUENCES

Montpellier enchaine une troisième victoire consécutive ! Après Nice et Lyon, le MHSC s'offre un 3ème succès en huit jours avec ce 3-1 face à Angers. Michel Der Zakarian a, encore une fois, des Pailladins plein de jus malgré l'enchaînement des rencontres et peut aussi se féliciter de voir Andy Delort marquer ses premiers buts en championnat. Au classement, le MHSC se positionne à la 3ème place.

Côté angevin, on ne parvient pas à enchaîner après la victoire à Reims la semaine passée. Moins affamés et moins en jambes que les Héraultais, les Scoïstes se sont cassés les dents à la Mosson, comme Lyon mardi et Nice samedi dernier.