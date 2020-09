L1 - Montpellier/Nice : Michel Der Zakarian heureux du match 'abouti' de son équipe

Hier après-midi, le 3e chapitre de cette L1 édition 2020-2021 nous offrait une rencontre prometteuse entre Montpellier et Nice. Et ce sont les hommes de Michel Der Zakarian qui sont sortis vainqueurs de cette opposition avec une victoire 3-1 séduisante, aboutissement d'une partie pleinement maîtrisée. Le coach héraultais n'a pas caché sa satisfaction de voir ses joueurs en confiance techniquement, et s'est montré ravi de retrouver un groupe au complet, ce qui ne fut pas le cas face au Stade Rennais il y a deux semaines.

"C'est un match abouti. On a affiché une bonne maîtrise technique, de bons enchaînements, et on s'est créé de nombreuses occasions. On fait une heure de grande, grande qualité. Sans leur gardien, le score aurait pu être plus lourd pour Nice. (...) On a été très bons sur le plan collectif. On a été très disciplinés. À Rennes, on n'avait pas assez d'armes, faute d'attaquants valides, pour lutter face à cette équipe. " a ainsi déclaré l'entraîneur du MHSC en conférence de presse d'après-match, avant de se tourner vers la prochaine échéance de son équipe. "On a encore un gros match devant Lyon, une équipe très dure à manier. On va devoir réussir la même prestation mardi".