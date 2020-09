L1 - Montpellier/Nice : Vieira déçu du contenu proposé par ses joueurs

Défait hier après-midi au Stade de la Mosson face à Montpellier (3-1), l'OGC Nice de Patrick Vieira s'est vu stoppé dans sa lancée, après deux victoires lors des deux premières journées de l'exercice. En conférence de presse d'après match, le coach du Gym n'a pas caché sa déception quant à la prestation présentée par ses hommes, tout en reconnaissant les qualités indéniables affichées par les Montpelliérains.

"C’est un match très décevant, dans le contenu avant de parler de résultat. Il y a beaucoup de choses à améliorer, à travailler. (...) Il faut qu'on analyse pourquoi on a autant souffert, pourquoi on ne se crée pas d'occasions." a ainsi lâché le Champion du Monde 98, avant de louer les qualités du MHSC. "On est tombé sur une équipe très bien regroupée, on n’a pas réussi à créer le surnombre. On a souffert sur le plan athlétique. (...) On est tombé sur une très bonne équipe réaliste, dangereuse".