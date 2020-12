L1 - Montpellier - PSG : les compos probables

Le Paris Saint-Germain se déplace à la Mosson ce samedi à 21 heures dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Pour affronter les Montpelliérains, Thomas Tuchel a laisse au repos Presnel Kimpembe et Neymar. Juan Buernat, Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Julian Draxler sont quant à eux blessés et ne pourront participer à la rencontre. Michel Der Zakarian devra de son côté composer sans Joris Chotard qui est malade et Andy Delort qui a été testé positif au Covid-19.

MONTPELLIER HSC - PARIS SAINT-GERMAIN

Ligue 1 - 13e Journée

Montpellier : Omlin - Sambia, Mendes, Congré (cap), Ristic - Ferri, Mollet, Savanier - Yun, Laborde, Mavididi

Paris : Navas - Kehrer, Marquinhos (cap), Diallo, Bakker - Herrera, Danilo, Rafinha - Mbappé, Kean, Di Maria