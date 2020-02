L1 - Montpellier se relance et étrille Strasbourg (résumé et notes)

Grâce à trois buts inscrits en dix minutes, Montpellier a pris le meilleur sur Strasbourg pour se replacer dans le top 5 de la Ligue 1.

Ligue 1 - 27e Journée Montpellier 3 - 00 - 0 Strasbourg T. Savanier (P.) 57'

G. Laborde 61'

T. Savanier 65'



Bis repetita à Montpellier. Alors qu’on les croyait proche d’abandonner la lutte pour l’Europe après deux défaites consécutives à l’extérieur (à Monaco et Angers), Andy Delort et ses coéquipiers, troisième meilleure équipe de Ligue 1 à domicile, ont profité de leurs retrouvailles avec la Mosson pour repartir de l’avant en dominant Strasbourg (3-0), leur victoire la plus probante depuis la réception de Brest (4-0) en fin d'année dernière.

Ce score, large, ne traduit cependant pas la physionomie d’un match que les Héraultais ont mis du temps à maîtriser. Après un bon premier quart d’heure, marqué par une glissade de Mitrovic qui aurait permis à Delort d’ouvrir le score sans un excellent Matz Sels, c’est le gardien montpelliérain, Geronimo Rulli, qui a dû s’employer pour empêcher Mothiba (23ème), Liénard (24ème), Thomasson (26ème) et surtout Koné, d’une tête à bout portant (33ème), d'ouvrir le score en faveur du Racing.

Savanier a libéré Montpellier

Il a fallu attendre d’approcher l’heure de jeu pour voir le MHSC faire sa loi et la différence, puis prendre le large en l’espace de dix minutes. Téji Savanier a d’abord transformé un pénalty offert par Djiku, coupable d’un ceinturage sur Hilton en pleine surface (56ème). Gaëtan Laborde, dont la première tentative avait été repoussée du pied sur son poteau par Sels (58ème), a inscrit le but du break quatre minutes plus tard (62ème), en reprenant d’une tête décroisée un centre déposé par Mihailo Ristic. Et puis, Savanier a clos la marque d’une frappe limpide des vingt mètres, après un bon travail de Laborde, s’offrant là son tout premier doublé en Ligue 1 (65ème).

Neuvième au coup d’envoi, le MHSC revient provisoirement grâce à ces trois points dans le top 5 du classement, en doublant au passage son adversaire du soir, désormais 8e, mais aussi Monaco, Reims et Lyon, qui recevra St-Etienne dimanche soir. Un rebond qu'il s'agira de confirmer à l'extérieur, cette fois. Ce sera à Rennes, toujours 3e grâce à son succès du soir à Toulouse (0-2), dans huit jours.