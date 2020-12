L1 - Nantes - Angers : les compos probables

Le FC Nantes reçoit le SCO d'Angers ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Patrick Collot devra composer sans Roli Pereira de Sa, Anthony Limbombe, Jean-Kévin Augustin et Kalifa Coulibaly qui sont tous les quatre blessés. Du côté des Angevins, Enzo Ebosse, Ibrahim Amadou, Sofiane Boufal, Angelo Fulgini et Sada Thioub souffrent également de pépins physiques et ne seront pas du voyage en Loire-Atlantique.

Ligue 1 - 16e Journée

FC NANTES - SCO ANGERS

Nantes : Lafont - Corchia, Castelletto, Pallois (cap), Fabio - Girotto, Touré, Louza - Blas, Simon, Kolo Muani

Angers : Bernardoni - Doumbia, Thomas, Traoré (cap), Bamba - Mangani, Coulibaly - Cabot, Capelle, Bobichon - Diony