L1 - Nantes arrache le nul face à Lens (analyse)

Pas de vainqueur entre Lens et Nantes, ce mercredi, dans ce match en retard de la 8ème journée de Ligue 1. Touré, sur pénalty, a répondu à l'ouverture du score de Gaël Kakuta.

Ligue 1 - 8e Journée Lens 1 - 11 - 0 Nantes G. Kakuta 27'

81' A. Touré (P.)



LE FAIT DE MATCH

Christian Gourcuff procède à trois changements à la mi-temps. Les murs du vestiaire nantais ont probablement tremblé à la mi-temps de la rencontre. Totalement absents pendant 45 minutes, les Canaris ont logiquement encaissé l'ouverture du score par Gaël Kakuta. Le coach du FCN a alors pris les devants en procédant à trois changements à la pause avec Fabio, Chirivella et Abdoul Kader Bamba. Résultat, Nantes est transformé et domine toute la seconde mi-temps (7 tirs à 0).

LES BUTS

1-0 (27ème) : côté gauche, Simon Banza percute et envoie un centre puissant en retrait. Gaël Kakuta, complètement seul à dix mètres des cages, envoie une frappe pied gauche et trompe Alban Lafont, qui est portant sur la trajectoire.

1-1 (81ème) : on joue la 78ème minute et Kolo Muani donne le tournis à Badé avec un grand pont pour rentrer dans la surface. Là, le jeune attaquant français s'écroule devant un tacle non maitrisé de Gradit et obtient un pénalty logique. Jean-Louis Leca repousse la tentative d'Abdoulaye Touré et explose de joie, mais le pénalty est à retirer puisqu'il n'a pas les pieds sur sa ligne. Touré ne se fait pas prier pour transformer sa deuxième tentative et égaliser. Ce but vient toutefois récompenser les Nantais de leur très grosse deuxième mi-temps, puisque Lens n'a pas tiré une seule fois.

L'HOMME DU MATCH

Cheick Doucouré (Lens) : le milieu de terrain a été essentiel ce mercredi soir. Dominateur dans les duels (6 duels remportés), Doucouré a fait un gros travail dans l'entrejeu : 53 ballons touchés, 1 interception, 4 tacles. Il a également été précis dans les passes (83%).

LES CONSÉQUENCES

Les deux équipes ont livré deux visages bien différents entre les deux mi-temps. Dominateurs durant les 45 premières minutes, les Sang-et-Or se sont effondrés en deuxième mi-temps, au point de ne pas tirer uen seule fois. Franck Haise peut toutefois regretter que ce but intervienne après une faute dans la surface de réparation. Au classement, Lens se positionne à la 8ème place.

De son côté, Christian Gourcuff va probablement être énervé de la première mi-temps des siens. Si les Canaris se sont repris en deuxième période, le nul ne leur permet pas de rejoindre le top 10 de la Ligue 1. Le FCN s'endort, ce soir, à la 11ème place.