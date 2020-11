L1 - Nantes dominé mais victorieux face à Lorient (analyse)

Dominé n'est pas gagné. Les Lorientais s'inclinent face à Nantes (0-2) alors qu'ils ont, à multiples reprises, été proches de marquer le premier but de la rencontre. Nantes s'impose dans cette 10ème journée de Ligue 1 grâce à des buts de Kader Bamba (79ème) et Ludovic Blas (82ème)

Ligue 1 - 10e Journée Lorient 0 - 20 - 0 Nantes 80' K. Bamba

83' L. Blas



LE FAIT DU MATCH

Manque de réalisme. Les joueurs Lorientais peuvent s'en vouloir, ils ont plusieurs fois été proches d'ouvrir le score mais n'ont jamais réussi à battre Alban Lafont. Si le gardien nantais était en grande forme cet après-midi, les attaquants bretons ont tout de même trop souvent manqué de justesse dans le dernier geste à l'inverse de leur adversaire (4 tirs cadrés sur 18). Comme sur ce centre de Delaplace (24ème) qui trouve Moffi, seul dans la surface, mais ce dernier décroise trop sa tête.

LES BUTS

0-1 (79ème) : Décalé par Touré sur le côté gauche, Kader Bamba rentre dans la surface et croise sa frappe qui vient se loger dans le petit filet de Nardi.

0-2 (82ème) : Les Canaris profitent des joueurs lorientais encore sous le choc du premier but pour doubler la mise. Lancé à la limite du hors-jeu, Ludovic Blas trompe Nardi d'une frappe limpide. Les Bretons sont abattus.

L'HOMME DU MATCH

Alban Lafont (Nantes). Imperturbable. Les Nantais peuvent remercier leur gardien qui s'est comporté comme un patron dans ses cages. L'ancien portier du TFC a écoeuré les attaquants adverses en repoussant chacune de leurs tentatives. Le match aurait pu être plié à la mi-temps sans les multiples interventions du gardien prêté par la Fiorentina. Alors que les Lorientais mettent de plus en plus la pression sur leur adversaire, Armand Laurienté décoche une frappe aux abords de la surface (28ème) mais Alban Lafont s'envole et la repousse en corner. Quelques minutes avant la pause (40ème), Yoane Wissa transperce la défense nantaise, réalise un une-deux avec Laurienté puis pique son ballon face à Lafont qui anticipe et repousse du buste le ballon.

LES CONSÉQUENCES

Avec cette défaite, les Lorientais ne profitent pas du faux pas de Nîmes et Reims et sont plus que jamais menacés par la zone rouge. Les hommes de Christophe Pelissier sont à égalité de points avec le premier relégable (17ème, 8 points).

Les Nantais réalisent une excellente opération comptable grâce à cette victoire en terre bretonne. Les Canaris sont à 3 points de la zone rouge (15ème, 11 points) et conservent un match de retard face au RC Lens.