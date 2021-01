L1 - Nantes et Rennes se séparent sur un nul pour la première de Domenech (analyse)

Raymond Domenech commence sa carrière au FC Nantes avec un match nul bien terne (0-0) face au Stade Rennais.

Ligue 1 - 18e Journée Nantes 0 - 00 - 0 Rennes

LE FAIT DU MATCH

Que retenir de la première de Raymond Domenech ? Une semaine après son arrivée, Raymond Domenech disputait là son premier match en tant qu'entraîneur depuis 10 ans (et 28 ans en Ligue 1). Mais pour une première, difficile de se faire une idée claire et précise du nouveau jeu à la Nantaise, même si on peut noter le jeu très direct des Jaune-et-Vert pour amorcer les attaques. Avec 30% de possession de balle et deux occasions franches en première mi-temps, les Canaris n'ont pas proposé grand chose, et ont surtout fait le dos rond. Au moins, les Nantais peuvent se féliciter d'avoir retrouver une solidité défensive puisque Rennes n'a pas cadré la moindre frappe sur la rencontre (8 tentatives) ! À noter toutefois la très grosse occasion de Louza à la 16ème minute, qui voit sa frappe être détournée par Salin, très bon ce soir, en corner.

L'HOMME DU MATCH

Andrei Girotto (Nantes) : les Canaris se rassurent défensivement et le Brésilien a été imparable. En effet, le défenseur nantais était dans tous les coups ce mercredi avec 7 dégagements, 2 tirs bloqués, 3 interceptions et 2 tacles. Il a aussi remporté 4 duels sur 5.

LES CONSÉQUENCES

Nantes se rassure défensivement ! Depuis le 8 novembre et une victoire face à Lorient (2-0), les Canaris n'avaient pas réussi à conserver leur cage inviolée durant les 90 minutes d'un match. Ce soir, même si la victoire n'est pas au bout, les jaune-et-vert peuvent se satisfaire de ce nul dans le derby.

Côté Rennais, pas grand chose à conserver de cette rencontre, exceptée la bonne prestation de Romain Salin dans les cages. Les Rouge-et-Noir n'ont pas réussi à cadrer la moindre frappe face à un bloc nantais très solide.