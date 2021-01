L1 - Nantes - Lens : les compos probables

Le RC Lens se déplace à Nantes ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Raymond Domenech devra composer sans Moses Simon, Anthony Limbombe et Jean-Kévin Augustin qui sont tous les trois en phase de reprise. Charles Traoré est quant à lui suspendu. Du côté des Lensois, Loïc Badé et Corentin Jean sont tous les deux blessés et ne seront pas du voyage en Loire-Atlantique.

Ligue 1 - 20e Journée

FC NANTES - RC LENS

Nantes : Lafont - Corchia, Girotto, Pallois, Fabio - Coco, Abeid, Touré, Louza - Kolo Muani, Coulibaly

Lens : Leca - Gradit, Badé, Haïdara - Michelin, Cahuzac, Kakuta, Fofana, Sylla - Sotoca, Ganago