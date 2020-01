L1 - Nantes maîtrise et enfonce les Verts (analyse et notes)

Maîtres de leur sujet, les Canaris de Nantes ont facilement disposé de pâles Verts de Saint-Etienne (0-2), ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Quatrième du classement, le FCN peut se montrer ambitieux. L'ASSE, elle, doit commencer à s'inquiéter.

Ligue 1 - 20e Journée Saint-Etienne 0 - 20 - 1 Nantes 23' M. Abeid

48' L. Blas



LE FAIT DU MATCH

Saint-Etienne manque de tout. Hormis un bon début de rencontre, concrétisé par une belle occasion pour Arnaud Nordin, dont la tentative de volée du pied gauche a été détournée brillamment du pied par Alban Lafont (8ème), les Verts n'ont pas montré grand chose dans ce classique. En retard sur tous les ballons, battus dans les duels et sans idée sur le plan offensif, les hommes de Claude Puel ont rendu une copie très inquiétante pour la suite de la saison.

LES BUTS

0-1 (23ème) : Nantes ouvre la marque ! Trouvé dans le couloir droit, Dennis Appiah lève la tête et adresse un centre à destination du point de penalty. Franck Honorat repousse provisoirement le danger, plein axe. Le ballon parvient finalement sur Mehdi Abeid, qui, après un bon contrôle, décoche une frappe puissante du pied gauche qui va se loger sous la transversale de Stéphane Ruffier. C'est le tout premier but inscrit cette saison en Ligue 1 par l'ancien joueur du DFCO.

0-2 (48ème) : Le break pour les Canaris ! Servi sur la gauche de la surface, Moses Simon se défait du marquage d'Harold Moukoudi, qui perd ses appuis sur le coup, et centre en retrait vers Ludovic Blas. En première intention, d'une frappe croisée du gauche, l'ancien joueur de l'En Avant Guingamp trouve le petit filet opposé de Stéphane Ruffier, battu sur sa gauche. C'est la cinquième réalisation marquée cette saison en championnat par le milieu de terrain offensif du FCN.

L'HOMME DU MATCH

Ludovic Blas (FC Nantes). Le numéro 17 des Canaris, qui avait très bien terminé 2019, démarre l'année 2020 sur la même lancée. Omniprésent dans le jeu (53 ballons touchés, 94% de passes réussies), il a réalisé le break peu après la reprise sur une superbe inspiration, qui lui permet de devenir le meilleur buteur de son équipe. Indispensable à la création (3 passes clés), il a cédé sa place en fin de match (81ème) à Samuel Moutoussamy.

LES CONSÉQUENCES

Apathiques et privés du soutien de leurs supporters, les Verts n'ont pas montré grand chose face aux Canaris et concèdent un revers logique et même très inquiétant. Suite à cette nouvelle défaite, la quatrième de rang en Ligue 1, les protégés de Claude Puel confirment leurs grandes difficultés du moment et reculent au quinzième rang, bloqués à 25 points.

Au sortir d'une prestation collective de qualité, le FC Nantes s'est logiquement imposé face aux Verts, brisant une série de vingt ans sans victoire dans le Forez. Grâce à ce succès qui ne souffre d'aucune contestation, les hommes de Christian Gourcuff s'affirment et grimpent provisoirement à la quatrième place du classement, crédités de 32 points.