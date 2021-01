L1 - Nantes - Monaco : les compos probables

L'AS Monaco se déplace à Nantes ce dimanche à 21 heures dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Niko Kovac devra composer sans Ruben Aguilar qui est suspendu. Gelson Martins et Cesc Fabregas sont quant à eux blessés. Du côté des Canaris, Anthony Limbombe, Roli Pereira de Sa et Jean-Kévin Augustin souffrent de différents pépins physiques et ne sont pas disponibles pour ce match.

Ligue 1 - 22e Journée

FC NANTES - AS MONACO

Nantes : Lafont - Corchia, Pallois (cap), Girotto, Fabio - Simon, Louza, Touré, Coco - Coulibaly, Kolo Muani

Monaco : Lecomte - Sidibé, Maripan, Badiashile, Caio Henrique - Diop, Fofana, Tchouaméni, Golovine - Volland, Ben Yedder (cap)