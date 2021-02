L1 - Nantes - OM : les compos officielles

La 26ème journée de Ligue 1 se poursuit avec un duel entre le FC Nantes (18ème) et l'Olympique de Marseille (6ème) cet après midi à 17h05. Engluées dans une crise sportive et institutionnelle marquée par la rupture entre leurs supporters et leurs directions respectives, les deux formations espèrent se donner un peu de répit en l'emportant cet après-midi. Les Canaris restent sur une victoire (1-3) face à Angers le week-end dernier. Quant aux Marseillais, la victoire (3-2) contre Nice cette semaine leur a permis de se rapprocher de leur objectif Ligue Europa. À moins d'une heure du coup d'envoi, découvrez les équipes choisies par Kombouaré et Larguet.

Ligue 1 - 26e Journée

FC NANTES - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Nantes : Lafont - Appiah, Girotto (cap), Castelletto, Traoré - Louza, Touré, Chirivella, Blas - Kolo Muani, Simon .

OM : Mandanda (cap) - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Gueye - Khaoui, Payet, Henrique - Dieng.