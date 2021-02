L1 - Nantes - OM : les compos probables

L'Olympique de Marseille se déplace à Nantes ce samedi à 17 heures dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Nasser Larguet devra composer sans Florian Thauvin, Arkadiusz Milik et Christopher Rocchia qui souffrent tous les trois de différents pépins physiques. Dario Benedetto est quant à lui suspendu pour ce match. Du côté des Canaris, Fabio et Kalia Coulibaly sont tous les deux blessés. Thomas Basila, Roli Pereira de Sa et Jean-Kévin Augustin n'ont eux pas été retenus dans le groupe d'Antoine Kombouaré.

Ligue 1 - 26e Journée

FC NANTES - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Nantes : Lafont - Traoré, Girotto (cap), Castelletto, Corchia - Louza, Touré, Chirivella, Blas - Kolo Muani, Simon

OM : Mandanda (cap) - Lirola, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Kamara, Gueye - Khaoui, Payet, Henrique - Dieng