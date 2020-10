L1 - Nantes - PSG : les compos probables

Le Paris Saint-Germain se déplace ce samedi à 21 heures à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes. Dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1, les Parisiens auront à coeur de s'imposer pour conserver leur première place. Du côté des Canaris, on veut profiter de la bonne performance face à Brest (3-1) la semaine dernière pour enchainer face au PSG et s'éloigner de la zone de relégation.

Pour ce faire, Christian Gourcuff devra composer sans plusieurs de ses éléments défensifs. Sébastien Corchia, Fábio, et Andrei Girotto ont tous les trois été testés positifs au Covid-19. Anthony Limbombe est quant à lui blessé et Nicolas Pallois est suspendu pour la rencontre. Thomas Tuchel voyagera sans Ángel Di Maria toujours suspendu. Juan Bernat, Julian Draxler, Leandro Paredes, Marco Verratti, Mauro Icardi et Neymar sont tous blessés et resteront à Paris pour la rencontre.

Ligue 1 - 9e Journée

FC NANTES - PARIS SAINT-GERMAIN

Nantes : Lafont - Appiah, Abeid, Castelletto, Traoré - Touré (cap), Louza - Simon, Blas, Coco - Kolo Muani

PSG : Navas - Dagba, Kehrer, Kimpembe (cap), Bakker - Gueye, Rafinha, Herrera - Sarabia, Kean, Mbappé