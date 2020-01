L1 - Rennes - Nantes : c'était chaud la breizh !

Au terme d'un derby bouillant, le Stade Rennais a crucifié le FC Nantes dans les ultimes secondes (3-2), en ouverture de la 22ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 22e Journée Rennes 3 - 20 - 0 Nantes Raphael 71'

B. Bourigeaud 90' +5

Raphael 90' +7

47' D. Da Silva (CSC)

80' M. Simon



LE FAIT DU MATCH

LES BUTS

0-1 (47e) : Les Nantais ouvrent la marque ! Sur un corner obtenu après un centre tir d'Appiah, Louza dépose le ballon au coeur de la surface. Il atterrit dans les pieds de Wagué, lequel tente de tirer mais est devancé par Camavinga. Néanmoins, le dégagement du milieu rennais est contré involontairement par Da Silva et le cuir franchit la ligne de but !

1-1 (71e) : Rennes recolle ! Depuis le côté gauche, Gboho transmet à Niang dans la surface. Krhin intervient en retard et commet la faute sur l'attaquant nantais qui obtient un penalty. Déjà en échec à l'aller, Niang voit son tir être arrêté par Lafont mais Raphinha a parfaitement suivi et catapulte le ballon au fond des filets.

1-2 (80e) : Simon redonne l'avantage aux Canaris ! Alors que les Rennais sont partis à l'abordage, les Nantais placent un contre fatal avec Simon à la baguette. Le ballon arrive jusqu'à Louza sur le côté gauche qui remise de nouveau sur Simon à l'entrée de la surface. Sur son contrôle, celui-ci élimine Gélin avant de tromper Mendy avec l'aide de Camavinga !

2-2 (90e+5e) : Bourigeaud égalise ! Les Rennais jettent leurs dernières forces dans la bataille pour revenir au score, et ça paye ! Depuis la gauche, Gboho transmet en retrait à Bourigeaud plein axe. Le milieu rennais arrive lancé et reprend sans contrôle. Son tir au sol bat Lafont et permet à Rennes d'égaliser !

3-2 (90e+8) : Raphinha offre le derby à Rennes ! Depuis le côté gauche, encore une fois, Niang percute et déclenche une frappe. Sa tentative est repoussée par Lafont mais Raphinha, comme sur le penalty, a suivi et marque le but de la victoire ! Malgré une position de hors-jeu signalée, le but est validé par le VAR ! Quel fin de rencontre !

L'HOMME DU MATCH

LES CONSEQUENCES

