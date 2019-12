L1 - Nantes vient à bout de Nîmes et se relance

Le Nîmes Olympique s'est incliné, ce samedi soir, à domicile face à Nantes. Les Canaris ont remporté un nouveau succès 1-0 grâce à un but de Louza.

Ligue 1 - 18e Journée Nîmes 0 - 10 - 1 Nantes 28' I. Louza



LE FAIT DU MATCH

Bernardoni maintient en vie les Nîmois. Après un très bon début de match, Nîmes a laissé, petit à petit, les Nantais prendre le contrôle du ballon. Résultat, après un énorme raté de Blas (27ème), les Canaris ont trouvé la faille par Louza. Toutefois, les Nantais n'ont jamais su doubler la mise grâce aux nombreux arrêts de Bernardoni sur Bamba, Coulibaly (40ème) ou encore Simon (60ème, 90+1ème)

LE BUT

0-1 (29ème) : sur une ouverture superbe de Touré, Moses Simon, à gauche, profite d'une mauvaise tête d'Alakouch pour entrer dans la surface de réparation. Le Nigérian sert en retrait Imran Louza qui, à l'entrée de la surface, trompe Bernardoni du droit avec une belle frappe.

L'HOMME DU MATCH

Imran Louza (FCN) : unique buteur de la rencontre, le milieu de terrain a été très utile ce soir dans l'entrejeu nantais. Avec 64 ballons touchés, 83% de passes réussies, 2 passes avant un tir, il a amplement participé à l'animation offensive de son équipe. Défensivement aussi, il a été plus que sérieux avec 5 duels remportés, 1 dégagement, 2 interceptions, 4 tacles.

LES CONSÉQUENCES

Nîmes continue de plonger. Depuis le 21 septembre dernier (10 matchs), les Crocos n'ont pas signé le moindre succès en Ligue 1 et inquiètent de plus en plus. S'ils ont limité le nombre de buts encaissés ce soir, contrairement aux deux derniers matchs (6 à Bordeaux, 4 face à Lyon), les Nîmois sont avant-derniers de L1 et vont rapidement devoir se relancer puisqu'ils comptent 5 points de retard sur le premier non relégable.

Côté Nantais, cette victoire permet aux hommes de Christian Gourcuff de s'endormir au pied du podium. Avec cette 4ème place, les Nantais confirment leur très belle première partie de saison. Il faudra conclure parfaitement à domicile, samedi prochain, contre Angers.