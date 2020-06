L1 - Nathalie Boy de la Tour apporte des précisions au sujet des fumigènes

Evoquée à la fin du mois dernier, l'utilisation des fumigènes dans les stades français pourrait être autorisée prochainement, sous plusieurs conditions. Interrogée par le Canal Football Club, la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour a apporté des précisions à ce sujet. "Je suis une femme de dialogue, dès que je suis arrivée j'ai entamé un dialogue avec l'Association nationale des supporters (ANS). Cet échange a abouti à la mise en place de référents supporters, qui n'existaient pas auparavant, à l'expérimentation des tribunes debout, et il s'est posé également la question de l'expérimentation des fumigènes" a-t-elle débuté.

Mais la présidente de l'instance met en garde : l'utilisation des fumigènes ne se fera pas n'importe comment. "Ça reste une expérimentation, encadrée. Ça veut dire que pour des clubs qui respectent un cahier des charges et qui auraient envie de tester cette expérimentation, après accord du club, de la Ligue et du préfet, il pourrait y avoir une zone dans laquelle l'association pourrait craquer des fumigènes, mais avec des contrôles de sécurité importants. Si ça n'est pas fait dans ce contexte-là, ça reste interdit" a-t-elle ajouté.

🗨️ Nathalie Boy de la Tour : "On est bien partis pour jouer la finale de la @CoupeLigueBKT, et surtout ce qu'on espère c'est la jouer avec du public (...) On a besoin de l'émotion apportée par les supporters" 🏆 pic.twitter.com/c6lyDMXTWy