L1 - Neymar accuse Alvaro de racisme pendant PSG-OM, Villas-Boas réagit

Pendant la rencontre entre le PSG et l'OM, Neymar a interpellé le quatrième arbitre pour accuser Alvaro Gonzalez de racisme. Très remonté, le Ney, exclu en fin de rencontre après un accrochage avec le défenseur espagnol, a alerté l'officiel à la demi-heure de jeu : "Du racisme, non?".

Après la rencontre, André Villas-Boas a réagi au micro de Téléfoot. "Il n'y a pas de place pour le racisme dans le foot et j'espère que rien ne s'est passé. Je ne pense pas, je ne sais pas mais je ne pense pas. (...) J'espère que ça ne met pas un point noir sur un match historique. L'arbitre a un peu perdu la tête, on a subi beaucoup de fautes, beaucoup de fautes agressives et je pense que l'arbitre aurait pu être un peu plus dur" a-t-il déclaré.