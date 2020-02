L1 - Neymar sacré meilleur joueur du mois de janvier

Neymar (28 ans) a été élu joueur du mois de janvier en Ligue 1. L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, qui a trouvé le chemin des filets à cinq reprises et a distillé une passe décisive en trois rencontres (Monaco, Lille et Montpellier), a récolté 62% des suffrages. Le numéro 10 des Rouge-et-Bleu devance Yunis Abdelhamid (défenseur central du Stade de Reims, 20%) et Moussa Dembélé (attaquant de l'Olympique Lyonnais, 18%), et succède au palmarès à Wissam Ben Yedder, l'attaquant de l'AS Monaco, lauréat le mois dernier.

