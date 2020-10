L1 - Niane voit triple, Metz renverse Lorient (résumé)

Ce dimanche après-midi, Metz accueillait Lorient, à l'occasion de la 6ème journée de Ligue 1. Menés au score, les Grenats ont renversé la vapeur pour s'imposer (3-1) grâce à un triplé d'Ibrahima Niane.

Ligue 1 - 6e Journée Metz 3 - 11 - 1 Lorient I. Niane (P.) 44'

I. Niane 59'

I. Niane 64'

36' P. Hamel



Sur la pelouse de Saint-Symphorien, les visiteurs ont pris le meilleur départ et décoché la première banderille. D'une belle frappe enroulée du droit, depuis l'extérieur de la surface, Pierre-Yves Hamel a contraint Alexandre Oukidja à la parade (5ème). Après vingt bonnes minutes lorientaises, les Grenats ont peu à peu élever leur niveau de jeu pour se montrer à leur tour menaçants. Très bien servi par Thierry Ambrose, dans ce qui aurait dû être une passe décisive, Opa Nguette n'a pas trouvé le cadre sur sa tentative, expédiant le cuir au-dessus du but breton (34ème). Le cadre, justement, Pierre-Yves Hamel l'a bien attrapé. Sur un coup-franc botté par Thomas Monconduit, contré par le mur, l'avant-centre du FCL a placé une tête gagnante (0-1, 36ème). Un avantage globalement mérité pour le FCL mais qui s'est avéré de courte durée. Après une belle frappe enroulée du droit qui a mis Alexandre Oukidja à contribution (38ème), Ibrahima Niane a obtenu un penalty pour un petit festival dans la surface (42ème). D'une frappe lourde en pleine lucarne droite, l'attaquant mosellan s'est fait justice lui-même (1-1, 44ème).

Après la pause, le Sénégalais a continué sur sa lancée et s'est offert le doublé, du pied droit, après avoir donné le tournis à trois joueurs lorientais (2-1, 59ème). Puis, moins de cinq petites minutes plus tard, il a validé un magnifique triplé d'une tête décroisée consécutive à un bon centre déployé par Victorien Angban (3-1, 64ème). Maîtres de leur sujet, les Grenats ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et sont alors passés près de corser l'addition sur un extérieur du droit de Fabien Centonze (72ème). Finalement, malgré des tentatives de part et d'autre, le score n'a plus évolué et Ibrahima Niane, qui a mis 100% des buts de son équipe cette saison, a pu quitter la pelouse avec le ballon du match sous le bras. Grâce à ce beau succès, le deuxième de l'exercice, les protégés de Vincent Hognon grimpent à la quatorzième place du classement (7 points). Les hommes de Christophe Pélissier, eux, rechutent après le nul obtenu contre l'OL et concèdent déjà leur quatrième défaite de la saison. Au classement, le FCL continue de reculer et pointe au dix-septième rang (4 points).

L'HOMME DU MATCH

Ibrahima Niane : auteur de ses 4ème, 5ème et 6ème réalisations de la saison, l'attaquant mosellan est sans conteste le grand bonhomme de cette partie. En grande forme, il a livré un match plein. Habib Diallo peut partir sereinement à Sheffield United, son successeur à la pointe de l'attaque des Grenats est déjà tout trouvé.