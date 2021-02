L1 - Nice - Angers : les compos probables

L'OGC Nice reçoit ce dimanche à 15 heures le SCO d'Angers dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Aiglons devront composer sans Youcef Atal, Dante, Jordan Lotomba, Danilo et Jeff Reine-Adélaïde qui sont blessés. Du côté des Angevins, Enzo Ebosse, Mateo Pavlovic et Stéphane Bahoken souffrent tous les trois de différents pépins physiques et ne seront pas du voyage sur la Côte d'Azur.

Ligue 1 - 24e Journée

OGC NICE - SCO ANGERS

Nice : Benitez - Pelmard, Todibo, Saliba, Kamara - Boudaoui, Schneiderlin, Leed-Melou (cap) - Maolida, Dolberg, Gouiri

Angers : Bernardoni - Dumbia, Thomas, Traoré (cap), Manceau - Mangani, Amadou - Boufal, Fulgini, Cabot - Diony