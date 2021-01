L1 - Nice - Bordeaux : les compos probables

L'OGC Nice reçoit ce dimanche à 15 heures les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Adrian Ursea devra composer sans Rony Lopes, Danilo, Dante, Jordan Lotomba, Andy Pelmard et Morgan Scheiderlin qui sont tous les six blessés. Du côté des Bordelais, Hatem Ben Arfa et Mehdi Zerkane souffrent tous les deux de pépins physiques et ne seront pas du voyage sur la Côte d'Azur.

Ligue 1 - 20e Journée

OGC NICE - GIRONDINS DE BORDEAUX

Nice : Benitez - Nsoki, Daniliuc, Saliba - Kamara, Thuram, Atal - Reine-Adelaide, Boudaoui, Gouiri, Lopes

Bordeaux : Costil - Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito - Otavio, Basic - Oudin, De Préville, Kalu, Hwang