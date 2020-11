L1 - Nice - Dijon : les compos probables

L'OGC Nice reçoit Dijon ce dimanche à 17 heures dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Patrick Vieira devra composer sans Morgan Schneiderlin qui est suspendu. Youcef Atal, Dante et Hassane Kamara sont quant à eux blessés. Kasper Dolberg a de son côté été testé positif au Covid-19 et se trouve donc actuellement à l'isolement. Du côté Dijonnais, David Linarès devra se passer des services de Wesley Lautoa et Yassine Benzia qui sont tous les deux à l'infirmerie.

Ligue 1 - 12e Journée

OGC NICE - DIJON FCO

Nice : Benitez - Pelmard, Bambu, Nsoki, Lotomba - Thuram, Lees-Melou (cap), Reine-Adélaïde - Lopes, Gouiri, Maolida.

Dijon : Racioppi - Muzinga, Coulibaly, Ecuele Manga (cap), Chafik - Marié, Ndong, Dina Ebimbe - Celina - Konaté, Baldé.