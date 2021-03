L1 - Nice domine Nîmes (résumé)

Ce mercredi, Nice a disposé de Nîmes (2-1) dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, au terme d'un match haletant, avec beaucoup d'intensité.

Ligue 1 - 28e Journée Nice 2 - 11 - 0 Nîmes A. Gouiri 4'

A. Claude Maurice 75'

50' L. Landre



Il a fallu quelques minutes pour voir la première occasion de ce match. Après un magnifique contrôle de l'extérieur du pied, Amine Gouiri a percuté dans la surface et suite à une belle frappe, l'ancien lyonnais a ouvert le score rapidement (1-0, 4e). Il s'agit de son 9e but en championnat. Ce dernier s'est encore illustré quelques minutes plus tard après un beau mouvement avec Maolida, l'attaquant niçois a centré pour Atal, qui a récupéré le ballon, mais sa frappe ensuite n'a pas trouvé le cadre (22e). Avantage Nice à la mi-temps (1-0).

Au retour des vestiaires, la rencontre est repartie sur le même rythme. Peu après, Loïck Landre a égalisé pour les Crocodiles à la suite d'un corner dévié par Ripart et ensuite par Benitez (1-1, 50e). Beaucoup de fautes ont été sifflées ensuite, avec un bon nombre de cartons jaunes. Claude-Maurice a redonné l'avantage pour Nice à un quart d'heure de la fin à la suite d'une frappe du droit et un mauvais dégagement de Burner (2-1, 75e). Avec cette victoire (2-1), Nice remonte à la 11e place (35 points), tandis que Nîmes est 18e et occupe la place de barragiste (25 points).

L'HOMME DU MATCH

A.Gouiri (Nice) : Il est l'homme fort de Nice en ce moment. Auteur d'un nouveau but ce soir sur son seul tir cadré, son 8e en Ligue 1, l'attaquant des Aiglons a souvent été à l'origine des actions niçoises. Il confirme les espoirs placés en lui en début de saison.