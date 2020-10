L1 - Nice enfonce un peu plus Nantes (résumé)

Ce samedi soir, à l'Allianz Riviera, l'OGC Nice a pris la mesure du FC Nantes (2-1), lors de la 6ème journée de Ligue 1. Rapidement réduits à dix, les Canaris ont logiquement chuté face à des Aiglons dominateurs.

Privé de Morgan Schneiderlin, touché à l'échauffement et remplacé dans le onze de départ par Khéphren Thuram, l'OGC Nice a très rapidement évolué en supériorité numérique lors de cette rencontre. Pour une grosse semelle infligée à la cheville du malheureux Hassane Kamara, Andrei Girotto a vu rouge après intervention de la VAR (3ème). Un premier tournant du match dont a rapidement profité le Gym, qui s'est montré menaçant par Kasper Dolberg, dont la tentative à la réception d'un bon centre déployé par Myziane Maolida a contraint Alban Lafont à un bel arrêt (10ème). Dominateurs, les Aiglons ont continué d'appuyer et ont finalement trouvé la faille sur un coup de pied arrêté. Ainsi, sur un corner botté par Amine Gouiri, Dante s'est élevé plus haut que Nicolas Pallois pour tromper Alban Lafont d'une tête décroisée gagnante (1-0, 27ème). Menés au tableau d'affichage et en infériorité numérique, les Canaris sont apparus sonnés. Mais, un peu contre toute attente, les joueurs des bords de l'Erdre sont parvenus à recoller dans les dernières secondes de ce premier acte. Pour une faute de main dans sa propre surface, signalée par la VAR, sur une tentative de la tête de Randal Kolo Muani, Andy Pelmard a concédé un penalty (45ème+6). Sans trembler et en force du pied gauche, Imran Louza s'est alors chargé de le transformer pour remettre les deux équipes dos à dos (1-1, 45ème+6).

Au retour des vestiaires, les Niçois ont flirté avec la correctionnelle sur un ballon dévié par Dante qui a failli finir au fond des filets. Heureusement pour le Gym, Walter Benitez a été vigilant sur le coup (51ème). Passé ce petit frisson, le club azuréen a repris sa marche en avant et Khéphren Thuram, d'une frappe sèche du pied gauche, a joliment conclu un beau mouvement dont il a été l'initiateur, inscrivant au passage son tout premier but dans l'élite (2-1, 62ème). Repassés en tête, les protégés de Patrick Vieira ont alors géré plutôt tranquillement leur avantage. En fin de match, Rony Lopes a été tout proche d'alourdir la marque, d'une volée puissante du droit, mais Alban Lafont a fait front pour garder son équipe dans la rencontre (81ème). Problème, dans les dernières minutes de la partie, les Nantais, fatigués, ne sont pas arrivés à réagir pour tenter d'arracher une égalisation aux allures de miracle. Les hommes de Christian Gourcuff enchaînent donc un quatrième match de rang sans succès en Ligue 1 et restent, pour l'instant, bloqués à la quinzième place du classement (5 points). Le Gym, de son côté, s'offre un succès mérité, le troisième de l'exercice, et grimpe provisoirement au huitième rang (10 points).

L'HOMME DU MATCH

Dante : Outre son ouverture du score, d'une belle tête décroisée, le défenseur central et capitaine du Gym a rendu une copie propre, se montrant habile avec le ballon (145 ballons, 1 passe clé) et solide face aux attaquants nantais (1 tir bloqué, 3 interceptions, 1 tacle). Seul petit bémol à cette partie très consistante, sa déviation sur un centre de Moses Simon qui a failli finir dans ses propres filets.