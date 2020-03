L1 - Nice foudroie Monaco, Metz fait une bonne opération : le récap' du multiplex

Des buts, des retournements de situation, des chocs en bas de tableau... Le multiplex de la 28ème journée était particulièrement emballant ce samedi soir...

Monaco rate l'occasion de remonter dans le Top 5 avec sa défaite 2-1 contre Nice. Dans le derby azuréen, les Monégasques ont sorti une grosse première mi-temps pour prendre l'avantage grâce à l'inévitable Wissam Ben Yedder (32ème). L'attaquant français, qui recolle à Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs, est toutefois impuissant dans le second acte pour offrir la victoire aux siens. En effet, les Aiglons sont revenus avec d'autres intentions et Kasper Dolberg a permis à ses coéquipiers d'arracher les trois points grâce à un doublé. Il a d'abord remis les deux équipes à égalité avec une belle tête (59ème), avant de trouver la faille au bout du temps additionnel, en devançant la sortie de Lecomte (90+3ème). Réduite à 10 après l'exclusion de Jovetic (86ème), l'ASM était toute proche de s'offrir la victoire mais la tentative de Golovin a été repoussée par la barre transversale (89ème).

Malgré sa défaite face à Dijon (2-1), Toulouse a brisé une série. En effet, le club d'Olivier Sadran a enfin retrouvé le chemin des filets, après sept matchs sans le moindre but marqué. Malheureusement pour les Pitchouns, plus que jamais promis à la relégation, le DFCO a inscrit deux buts grâce à Mendyl et Aguerd. De quoi permettre aux Dijonnais de s'endormir à la 16ème place, juste devant Saint-Etienne. Toulouse, de son côté, doit maintenant s'occuper de mettre un terme à une autre série, celle des 18 matchs consécutifs sans victoire dont 17 défaites.

Dans les autres résultats de la soirée, Metz s'est imposé 2 buts à 1 face à Nîmes. Opa Nguette et John Boye, à la 81ème, sont les buteurs côté messin. Avec cette victoire, Metz (15ème) prend 7 points d'avance sur son adversaire du soir, barragiste. Au stade Raymond-Kopa, Angers s'est imposé 2-0 contre le FC Nantes avec deux buts inscrits en seconde période. Enfin, le Stade de Reims peut remercier son héros Pedrag Rajkovic pour la victoire face à Brest (1-0). Le portier serbe a notamment stoppé un pénalty en première période. Reims, ce soir, est cinquième de L1 !

LES RÉSULTATS DE LA 28ÈME JOURNÉE DE L1

Vendredi 6 mars

Marseille - Amiens : 2-2

Saemdi 7 mars

Strasbourg - Paris : reporté

Metz - Nîmes : 2-1

Angers - Nantes : 2-0

Dijon - Toulouse : 2-1

Reims - Brest : 1-0

Nice - Monaco : 2-1

Dimanche 8 mars

15h : Saint-Etienne - Bordeaux

17h : Rennes - Montpellier

21h : Lille - Lyon