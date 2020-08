L1 - Nice-Lens se jouera à huis clos !

Présent en conférence de presse pour présenter ses nouvelles recrues Ndoye et Lotomba, le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère a annoncé que la réception du RC Lens, prévu le dimanche 23 août (17h) pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, se jouera à huis clos à l'Allianz Riviera. "On avait une jauge à 5 000 spectateurs, mais on a pris la décision de faire ce match à huis clos", a indiqué Rivère, dans des propos retranscrits par L'Equipe.

"Il y a deux motifs à cela. On est dans une région où le Covid s'accélère. On est une région touristique, une région où il y a un coefficient qui a beaucoup augmenté, qui augmente jour après jour. On va se priver de notre public pour ce premier match. Le match suivant est un mois après, ce sera Paris, on aura le temps de voir l'évolution du Covid", a-t-il poursuivi. "La deuxième raison, c'est que nous avons beaucoup d'abonnés. On avait prévu 4 000 spectateurs pour le match de Lens. On s'était rendu compte qu'on ferait beaucoup d'insatisfaits. Or, le slogan du club est "Mon Gym, ma Famille" et on ne peut pas choisir parmi certains membres de sa famille." Pour rappel, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé hier le maintien de la jauge à 5 000 spectateurs pour les rencontres sportives, et ce jusqu'au 30 octobre.