L1 - Nice-PSG : Tuchel confirme pour Mbappé mais...

C'était attendu, c'est désormais confirmé : Kylian Mbappé, testé positif au Covid-19 il y a douze jours, est autorisé, grâce à une évolution du protocole médical de la Ligue de Football Professionnel sur les délais de reprise, à être du déplacement du Paris Saint-Germain à Nice, ce dimanche après-midi (13 heures, Allianz Riviera), lors de la 4ème journée de Ligue 1. "Les docteurs et la Ligue ont dit qu'il était possible qu'il joue", a assuré Thomas Tuchel, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, en conférence de presse, ce samedi midi.

Le technicien allemand a d'emblée insisté sur le fait de "protéger" son attaquant français. "On doit attendre l'entraînement (de ce samedi). Ça se jouera entre lui et moi maintenant. On va discuter, voir s'il se sent bien. On décidera ensuite s'il commence ou finit le match", a-t-il indiqué, et d'ajouter : "On doit aussi le protéger. Il ne faudra pas trop en attendre de lui demain. S'il joue, ce sera surtout pour reprendre de la confiance. C'est aussi une phase difficile pour lui, pour se remettre dedans physiquement et dans les duels".