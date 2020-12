L1 - Nice - Rennes : les compos probables

L'OGC Nice reçoit le Stade Rennais ce dimanche à 13 heures dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Adrian Ursea devra composer sans Youcef Atal, Dante, Racine Coly, Myziane Maolida et Pierre Lees-Melou qui souffrent de différents pépins physiques. Du côté des Bretons, Alfred Gomis, Daniele Rugani, Jonas Martin, Romain Del Castillo et Serhou Guirassy sont tous les cinq blessés et ne font pas le déplacement sur le Côté d'Azur.

Ligue 1 - 14e Journée Nice 0 - 10 - 1 Rennes Résumé 28' Mbaye Niang



OGC NICE - STADE RENNAIS

Nice : Benitez - Nsoki, Danilo, Pelmard - Kamara, Schneiderlin (cap), Boudaoui, Lotomba - Gouiri, Dolberg, Reine-Adélaïde.

Rennes : Salin - Traoré, Da Silva (cap), Aguerd, Maouassa - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Doku, Hunou, Gboho.