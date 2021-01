L1 - Nice - Saint-Etienne : les compos probables

L'OGC Nice reçoit l'AS Saint-Etienne ce dimanche à 13 heures dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Adrian Ursea devra composer sans Youcef Atal, Dante, Danilo Barbosa, Morgan Schneiderlin et Rony Lopes qui sont tous les cinq blessés. Du côté des Stephanois, Yvann Maçon, Panayiótis Retsos, Alpha Sissoko, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri souffrent de différents pépins physiques. Stefan Bajic, Gabriel Silva et Rayan Souici sont eux malades et ne seront pas du voyage en Côte-d'Azur. Pape Abou Cissé n'est quant à lui pas qualifié pour ce match.

Ligue 1 - 22e Journée

OGC NICE - AS SAINT-ETIENNE

Nice : Benitez - Bambu, Saliba, Daniliuc - Kamara, Lees-Melou (cap), Bouadoui, Reine-Adélaïde, Lotomba - Gouiri, Dolberg.

Saint-Etienne : Moulin - Debuchy (cap), Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - Camara, Neyou, Gourna-Douath - Nordin, Hamouma, Bouanga.