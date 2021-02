L1 - Nice se reprend face au Stade Rennais (analyse)

L'OGC Nice s'impose (1-2) sur la pelouse du Stade Rennais dans une rencontre comptant pour la 27ème journée de Ligue 1. Amine Gouiri (17ème) et Flavius Daniliuc (59ème) sont les buteurs du côté des Niçois alors que chez les Rennais c'est Martin Terrier (40ème) qui a trouvé le chemin des filets.

Ligue 1 - 27e Journée Rennes 1 - 21 - 1 Nice M. Terrier 39'

19' A. Gouiri (P.)

58' F. Daniliuc



LE FAIT DU MATCH

Une action très litigieuse. Quelques secondes avant la fin de la premières mi-temps, le Stade Rennais met la pression sur la défense niçoise qui recule de plus en plus. Sur une dernière attaque avant la fin de la première période (44ème), Doku est servi juste devant la surface et file vers le but du club azuréen avant d'être stoppé irrégulièrement par Todibo. L'ancien toulousain ceinture le Belge qui résiste un moment avant de s'écrouler, mais l'arbitre ne siffle rien. Si la faute s'est déroulée à l'extérieur des seize mètre cinquante, les Bretons auraient pu obtenir un précieux coup-franc et potentiellement voir les Aiglons se retrouver à 10.

LES BUTS

0-1 (17ème) : Ouverture du score de Nice ! Hicham Boudaoui se retrouve servi dans la surface et élimine d'une feinte Da Silva qui le fauche et l'arbitre désigne logiquement le point de penalty. Amine Gouiri se charge de le tirer. Il croise sa frappe du pied droit et glisse avec de la réussite le ballon sous Gomis.

1-1 (40ème) : Égalisation du Stade Rennais ! Martin Terrier profite d'une mauvaise relance de Saliba pour avancer plein axe avant d'envoyer une frappe puissante aux 20 mètres sous la barre.

1-2 (59ème) : Nice repasse devant au score ! Amine Gouiri dépose un coup-franc tiré sur le côté droit de la surface au premier poteau et Daniliuc vient parfaitement couper la trajectoire de la tête. Le ballon vient se loger au ras du second poteau.

L'HOMME DU MATCH

Essayez d'arrêter Myziane Maolida. L'international espoir français était en jambe dans son couloir droit et a écoeuré Adrien Truffert. À l'aise techniquement, l'ailier de 22 ans s'est amusé avec son adversaire direct en multipliant les feintes de corps et les appels dans le dos. Malheureusement, l'ancien joueur de l'OL a manqué de réalisme dans le dernier geste. En première période lorsque son équipe menait au score, Myziane a eu par deux fois l'occasion de faire le break. Alors qu'il était esseulé au second poteau, sa première tentative s'est conclue par un arrêt de Gomis. La seconde était une frappe depuis l'entrée de la surface qui s'est terminée sur le poteau.

LES CONSÉQUENCES

L'OGC Nice prend les trois points et peut respirer. Les Aiglons (12èmes, 32 points) grimpent de deux places mais se retrouvent surtout avec neuf points d'avance sur la place de barragiste.

Le Stade Rennais enchaine une quatrième défaite consécutive et s'éloigne des places européennes. Les Bretons (8èmes, 38 points) restent à la même place mais comptent deux points de retard sur la cinquième place alors que les autres équipes du championnat n'ont pas encore joué.