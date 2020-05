L1 - Nicollin ne veut pas enfoncer Aulas

Comme il fallait s'y attendre, la décision de la Ligue de football professionnel de mettre un terme définitif à la saison de Ligue 1 a provoqué de vives contestations chez certains clubs, notamment à Lyon ou Amiens où Jean-Michel Aulas et Bernard Joannin sont bien décidés à ne pas en rester là. Au sein des clubs, les multiples sorties médiatiques du président lyonnais commenceraient à agacer. A Montpellier, Laurent Nicollin préfère quant à lui passer à autre chose et se projeter sur les prochaines échéances. Dans des propos adressés à RTL ce samedi, il n'a pas souhaité enfoncer son homologue rhodanien.

"Une décision a été prise. Peut-être pas la meilleure, mais la moins pire. Ça plait ou ça ne plait pas. On peut ressasser, je préfère partir sur autre chose et avancer ! Je compatis plus avec Amiens et Toulouse. Les autres : 7e, etc... Il y aura toujours quelqu’un qui va dire "on aurait gagné les 10 derniers matches". On peut les perdre aussi. Ça ne sert à rien de spéculer là-dessus. Jean-Michel Aulas défend son club. Je ne suis pas juge. J’ai une profonde estime pour lui. C’est depuis 30 ans l’un si ce n’est le meilleur dirigeant. J’ai trop de respect pour lui pour pouvoir critiquer" a-t-il expliqué.