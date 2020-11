L1 - Nîmes - Angers : les compos probables

Le Nîmes Olympique reçoit le SCO d'Angers ce dimanches à 15 heures dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Les Nîmois comptent sur cette rencontre pour enfin sortir de la zone rouge alors que du côté angevin, une victoire pourrait leur permettre de prendre 8 points d'avance sur le premier relégable. Stéphane Moulin a convoqué pour l'occasion un groupe de 20 joueurs. Sofiane Boufal, Mateo Pavlović et Enzo Ebosse sont tous les trois blessés et ne pourront participer à ce match. Du côté des Crocodiles, on devra composer sans Birger Meling souffrant toujours de quelques pépins physiques. Sidy Sarr et Antoine Valerio sont quant à eux encore en phase de reprise.

Ligue 1 - 10e Journée Nîmes 1 - 50 - 2 Angers M. Koné 91'

1' M. Pereira Lage

23' S. Bahoken

56' S. Bahoken

82' L. Diony (P.)

94' J. Cabot



NÎMES OLYMPIQUE - SCO D'ANGERS

Nîmes : Reynet - Burner, Briançon (cap), Landre, Miguel - Ferhat, Deaux, Cubas, Eliasson - Aribi, Ripart.

Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré (cap), Thomas, Doumbia - Amadou, Mangani - Cabot, Fulgini, Pereira Lage - Diony.