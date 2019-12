L1 - Nîmes et Toulouse s'enfoncent toujours plus, triste spectacle : le récap' du multiplex

Cinq rencontres de Ligue 1 étaient programmées ce samedi soir dans le cadre du multiplex de la 18ème journée. Une soirée pauvre en buts sur les différents terrains.

Les semaines passent et se ressemblent toutes pour le Nîmes Olympique et le Toulouse FC, tout deux dans le même bateau. A domicile, les Crocos ont enchaîné une troisième défaite de rang face à Nantes (0-1) et n'ont plus gagné depuis onze matchs en championnat. La dernière victoire remonte au 21 septembre dernier face à... Toulouse (1-0). Ce samedi, le but nantais a été inscrit par Louza en première période (28e). Au Stadium, le Téfécé a porté à huit sa série de défaites en Ligue 1. Face à Reims (0-1), les Toulousains se sont fait surprendre par un but d'Oudin en début de match (9e). Avec ces nouveaux revers, les deux formations restent bonnes dernières du championnat avec seulement douze unités chacune.

Finalement, la rencontre la plus prolifique en terme de buts s'est déroulée en Picardie lors de Amiens-Dijon (1-1). En forme depuis plusieurs semaines, Cadiz a ouvert le score après le quart d'heure de jeu (19e) mais Konaté lui a répondu juste avant la demi-heure (28e). Statu-quo donc en bas du classement avec ces deux équipes qui conservent un point d'avance sur le barragiste messin. Enfin, les deux dernières rencontres de la soirée opposant Angers à Monaco et le Stade Brestois à l'OGC Nice se sont soldées sur de bien tristes 0 à 0. Un total de quatre buts en cinq rencontres donc pour ce multiplex qui ne restera pas dans les annales.

LES RESULTATS DE LA 18E JOURNEE DE LIGUE 1

Vendredi 13 décembre

Lille - Montpellier : 2-1

Samedi 14 décembre

Metz - Marseille : 1-1

Amiens - Dijon : 1-1

Angers - Monaco : 0-0

Brest - Nice : 0-0

Nîmes - Nantes : 0-1

Toulouse - Reims : 0-1

Dimanche 15 décembre

15h : Bordeaux - Strasbourg

17h : Lyon - Rennes

21h : Saint-Etienne : Paris SG