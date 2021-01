L1 - Nîmes - Lille : les compos probables

Le grand écart. Ce soir à 21 heures dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1, le LOSC (3ème) se déplace sur la pelouse du Nîmes Olympique (20ème). Défaits (1-2) à la surprise générale face à Angers cette semaine, les Nordistes ne sont plus leaders ex-aequo et doivent absolument gagner pour ne pas être distancés et rester dans la course au titre. Alors quoi de mieux pour se relancer qu'une équipe de Nîmes qui a enchaîné six défaites sur les sept dernier matchs ? Pour ce match Galtier sera privé de Pied, Çelik, Yazici et Luiz Araujo, mais pourra compter sur le retour du portugais Renato Sanches. Pour Arpinon, trois joueurs seront absents à savoir Martinez, Landre et Miguel.

Ligue 1 - 19e Journée

NÎMES OLYMPIQUE - LILLE OSC

NO : Reynet - Meling, Briançon (cap.), Deaux, Alakouch - Ahlinvi, Cubas, Ferhat - Ripart, Duljevic, Roux.

LOSC : Maignan - Djalo, Fonte (cap.), Botman, Reinildo - Xeka, André, Bamba, Ikoné - David, Yilmaz.