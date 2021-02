L1 - Nîmes - Lorient : les compos probables

Le Nîmes Olympique reçoit le FC Lorient ce mercredi à 19 heures dans le cadre d'un match en retard de la 21ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Pascal Plancque devra composer sans Zinédine Ferhat qui est suspendu. Anthony Briançon, Pablo Martinez, Lucas Buades, Lucas Deaux, Karim Aribi, Clément Depres, Marco Majouga, Lucas Dias, Sidy Sarr et Antoine Valerio sont quand eux blessés. Naomichi Ueda n'est lui pas qualifié pour cette rencontre. Du côté des Merlus, Thomas Fontaine, Tiago Llori, Jérémy Morel et Matthieu Saunier souffrent tous les quatre de différents pépins physiques et ne seront pas du voyage dans le Gard.

Ligue 1 - 21e Journée

NÎMES OLYMPIQUE - FC LORIENT

Nîmes : Reynet - Meling, Miguel, Guessoum, Burner - Ahlinvi - Eliasson, Ripart (cap), Fomba, Benrahou - Koné

Lorient : Dreyer - Mendes, Laporte, Gravillon, Hergault - Monconduit - Laurienté, Abergel (cap), Boisgard, Wissa - Moffi