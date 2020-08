L1 - Nîmes met une grosse claque à Brest ! (analyse)

Le Nîmes Olympique a parfaitement lancé sa saison, ce dimanche après-midi, au Stade des Costières face à Brest (4-0) ! Un festival offensif pour les Crocos, qui ont profité des grosses erreurs défensives des Bretons.

Ligue 1 - 1e Journée Nîmes 4 - 02 - 0 Brest A. Denkey 8'

B. Meling 31'

R. Philippoteaux 69'

M. Koné 84'



LE FAIT DU MATCH

Brest foire sa première mi-temps. Le SB29 n'y était vraiment pas. Dès les premières minutes, les Bretons sont tout proches d'encaisser l'ouverture du score de Loïck Landre, mais sa tête finit sur le poteau (7ème). Finalement, la punition arrive une minute plus tard avec l'ouverture du score de Denkey, suivie des réalisations de Meling, Philippoteaux et Koné. Après une première mi-temps morose, les Brestois sont revenus avec de meilleures intentions au retour des vestiaires mais Nîmes a finalement calmé les ardeurs adverses avec le troisième but inscrit à 20 minutes de la fin.

LES BUTS

1-0 (8ème) : Nîmes ouvre le score rapidement. Sur une belle transversale de Lucas Deaux, Birger Meling adresse un centre puissant au premier poteau. Kevin Denkey arrive lancé et conclut du pied gauche avec une frappe sèche dans la lucarne.

2-0 (31ème) : Romain Philippoteaux élimine un Brestois avec un petit pont avant de servir Birger Meling dans la surface. Le Norvégien, seul, prend son temps pour envoyer une lourde frappe du gauche sous la barre de Larsonneur ! Nîmes creuse l'écart !

3-0 (69ème) : Les Crocos s'envolent ! Zinédine Ferhat lance Kevin Denkey dans la profondeur, couvert par Ronaël Pierre-Gabriel. L'attaquant fixe à l'entrée de la surface et la joue parfaitement pour Philippoteaux, au second poteau, qui conclut d'une frappe du droit !

4-0 (83ème) : réduits à 10 après l'exclusion de Chardonnet (77ème) à la suite d'une grosse semelle sur Koné, Brest encaisse un 4ème but. Ferhat accélère dans l'axe et lance Koné d'une belle passe aveugle, dans le dos de la défense. L'attaquant s'emmène le ballon et croise sa frappe du droit pour tromper le portier adverse.

L'HOMME DU MATCH

Birger Meling (Nîmes) : arrivé cet été en provenance de Rosenborg, le latéral gauche a rapidement montré ses qualités. Très offensif, il délivre une sublime passe décisive pour Kevin Denkey avant d'envoyer une mine sous la barre de Larsonneur.

LES CONSÉQUENCES

Nîmes lance parfaitement sa saison ! En effet, les Crocos ont profité du manque de jus des Brestois pour dérouler leur football, surtout en première période. Les satisfactions sont nombreuses, à l'image du premier match de Birger Meling (1 but, 1 passe), de Kevin Denkey (1 but, 1 passe) mais aussi de Romain Philippoteaux (1 but, 1 passe) ou Zinédine Ferhat. Les Nîmois sont en forme !

Côté brestois, ce premier match est à oublier. L'équipe d'Olivier Dall'Oglio était complètement absente des débats ce dimanche, à l'image du premier match fantomatique de Frank Honorat, plus chère recrue de l'histoire de Brest. Les cadres ont aussi été défaillants, à l'image du match délicat de Duverne. Il faudra se ressaisir dès la semaine prochaine face à Marseille (30 août, 21h).