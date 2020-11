L1 - Nîmes - Metz : les compos probables

Le Nîmes Olympique reçoit le FC Metz ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Les deux équipes sont sur deux dynamiques bien différentes. Les Nîmois se sont inclinés lors des deux dernières rencontres sans marquer le moindre but, alors que les Messins ont pris 7 points sur les trois dernières rencontres.

Jérôme Arpinon, l'entraîneur de Nîmes, devra composer sans Birger Meling, Andrés Cubas et Zinedine Ferhat, tous les trois blessés. Loïck Landre est de son côté suspendu pour la rencontre. Du côté de Metz, Vincent Pajot et John Boye ne seront pas du voyage, à cause de blessures. Tout fraichement arrivé, Aaron Leya-Iseka fait lui sa première apparition dans le groupe de Frédéric Antonetti

Ligue 1 - 9e Journée

NÎMES OLYMPIQUE - FC METZ

Nîmes : Reynet - Burner, Briançon (cap), Miguel, Paquiez - Ripart, Deaux, Fomba, Eliasson - Roux, Koné

Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Udol - Maïga (cap), Fofana, Angban - Boulaya, Nguette, Vagner