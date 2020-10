L1 - Nîmes - PSG : les compos probables

Le Paris Saint-Germain se déplace ce vendredi soir du côté de Nîmes. Une rencontre pour récupérer provisoirement la première place pour les hommes de Tuchel, alors que les Crocos visent à mettre le maximum de points entre eux et la zone de relégation. Si sur le papier le PSG devrait être favoris, le club de la capitale devra compter sur de nombreux absents.

En effet, c'est un groupe totalement décimé qui s'est envolé pour le Gard hier, puisque l'effectif parisien compte pas moins de 10 absents. Marco Verratti, Julian Draxler et Marquinhos sont revenus blessés de sélection. La semaine passée, Mauro Icardi s'est blessé au genou et n'est toujours pas disponible. Thilo Kehrer et Juan Bernat sont tous les deux également blessés et pas du déplacement pour Nîmes a indiqué Thomas Tuchel en conférence de presse. Angel Di Maria et Layvin Kurzawa sont quant à eux toujours suspendus. Cas contact avec des coéquipiers pendant la trève international, Danilo Pereira et Colin Dagba devraient également ne pas être être du voyage. Ander Herrera testé lui positif au Covid-19 pendant la coupure, s'est entrainé seulement hier avec avec ses coéquipiers et risque de ne pas pouvoir débuter la rencontre. Tout juste revenu du Brésil et de Croatie il y a seulement 48 heures, Neymar et Mbappé ne devraient pas non plus être en mesure de jouer 90 minutes. Les Nîmois devront faire de leur côté sans Briançon suspendu et Ferhat blessé aux adducteurs.

Ligue 1 - 7e Journée

NÎMES - PSG

Nîmes : Reynet - Burner, Martinez, Landre, Paquiez - Ripart, Fomba, Benrahou - Eliasson, Denkey, Koné

PSG : Navas - Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker - Paredes, Gueye, Rafinha - Sarabia, Kean, Ruiz-Atil