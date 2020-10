L1 - Nîmes-PSG : Paredes sort sur blessure, un carton rouge côté nîmois juste après

Il se passe des choses au Stade des Costières. En effet, la rencontre est musclée entre Nîmois et Parisiens et le premier à en payer les frais est Leandro Paredes. Déjà victime d'une semelle sur le tibia au début de match, l'Argentin s'est blessé à la cuisse à la 10ème minute et a été remplacé par Ander Herrera.

Deux minutes plus tard, les Crocos sont réduits à 10 à la suite d'un excès d'engagement de Loïck Landre sur Rafinha. Le défenseur sort la semelle en avant et touche le torse du Brésilien. M.Turpin n'a pas hésité.