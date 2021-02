L1 - Nîmes remporte le duel des mal classés à Dijon (analyse)

Le Nîmes Olympique s'est imposé à Dijon, ce dimanche, dans une rencontre très importante pour le maintien. Les Crocos ont croqué les Dijonnais et font une bonne opération avec cette victoire 2-0 !

Ligue 1 - 25e Journée Dijon 0 - 20 - 0 Nîmes 76' R. Ripart

87' N. Eliasson



LE FAIT DU MATCH

La pression et les enjeux de la rencontre paralysent les Dijonnais. En première mi-temps, les Nîmois ont d'abord confisqué le ballon à leurs adversaires sans se montrer dangereux. Le DFCO a ensuite pris peu à peu confiance dans la rencontre, et a tenté d'accélérer dans les 10 dernières minutes en se créant 3 petites occasions. Toutefois, même si les Crocos n'ont pas tiré en première mi-temps, les Gardois se sont montrés beaucoup plus affamés pour remporter cette précieuse victoire. En deuxième mi-temps, les Nîmois ont accéléré et ont été récompensés.

LES BUTS

0-1 (76ème) : Nîmes prend l'avantage. Sur un ballon récupéré par Cubas, Ferhat décale Deaux à gauche. Le milieu centre aussitôt à mi-hauteur. Ripart passe devant Coulibaly au premier poteau et reprend de l'extérieur du droit, sous la barre de Racioppi.

0-2 (87ème) : Nîmes assure la victoire. Envoyé en profondeur côté gauche par Ripart, Meling pénètre dans la surface et fait chuter Sacha Boey. Le latéral lève la tête devant la sortie de Racioppi et sert Eliasson, seul face aux cages.

L'HOMME DU MATCH

Baptiste Reynet (Nîmes) : alors que le score était de 0-0, le portier nîmois sort une grosse parade devant Celina à la 69ème. Seul dans la surface, le Kosovar tente sa chance mais Reynet remporte son duel en allant cherche le ballon sur sa gauche. Auteur de 3 arrêts au total, Reynet a été important pour cette victoire, comme Renaud Ripart.

LES CONSÉQUENCES

Cette victoire va faire énormément de bien au Nîmes Olympique ! Derniers de L1 avant la rencontre, les Crocos ont profité de cette confrontation face à l'avant-dernier pour échanger les rôles. Dominateurs et beaucoup plus inspirés, les Gardois prennent trois points d'avance sur leur adversaire du jour, et reste à 4 points du barragiste (Nantes) !

Côté dijonnais, c'était sans doute le match à ne pas perdre. Pris par l'enjeu en début de match, les hommes de David Linarés n'ont pas réussi à contrer les idées de jeu nîmoises. résultat, le DFCO est dernier de L1 ce dimanche après-midi, avec 3 points de retard sur Nîmes et déjà 7 sur Nantes, barragiste. Le maintien s'annonce compliqué.