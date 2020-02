L1 - Nîmes remporte son duel de mal-classés contre Dijon !

Le Nîmes Olympique remporte une victoire importante dans la lutte pour le maintien face à un adversaire direct, le Dijon FCO (2-0).

Ligue 1 - 23e Journée Nîmes 2 - 02 - 0 Dijon Y. Benrahou 4'

N. Roux 44'



LE FAIT DU MATCH

Les Nîmois ont le vent en poupe. Le choix du côté du terrain est, assurément, une donnée à prendre en compte et les Crocos l'ont prouvé. En choisissant d'attaquer côté gauche, les hommes de Bernard Blaquart ont décidé de profiter du vent, qui a empêché les Dijonnais de jouer long et de dégager. Résultat, le DFCO a été bloqué, à plusieurs reprises, par les conditions météorologiques et Nîmes a trouvé la faille, par deux fois. A noter que Yassine Benzia, pour sa première apparition avec le DFCO, a trouvé deux fois le poteau sur une frappe (76ème).

LES BUTS

1-0 (4ème) : après un contre favorable suite à un service de Valls, Roux parvient à entrer dans la surface. Il sert Benrahou au point de penalty. Celui-ci frappe mais échoue sur Gomis, qui repousse du pied. Toutefois, le milieu offensif prêté par Bordeaux profite d'une deuxième opportunité pour ouvrir le score.

2-0 (44ème) : Alfred Gomis offre le deuxième but à Nîmes. Alors qu'il avait déjà tergiversé en première période avec son jeu au pied, le portier commet la boulette. Le Dijonnais tarde trop à se dégager, résultat Nolan Roux contre le dégagement adverse de la cuisse et marque dans le but vide.

L'HOMME DU MATCH

Yassine Benrahou (Nîmes) : auteur d'un but, le jeune milieu offensif aurait également pu inscrire un doublé mais Mendy a sorti un gros arrêt réflexe (16ème). Avec 3 frappes cadrées, 3 dribbles réussies, et 8 duels remportés, la recrue du mercato hivernale a apporté toute sa classe dans la création offensive nîmoise.

LES CONSÉQUENCES

Nîmes remporte ce choc de mal-classés face à Dijon. Auteurs d'une très bonne première période, les Nîmois ont rapidement fait la différence grâce au talent de Yassine Benrahou, puis et à la roublardise de Nolan Roux. Grâce à cette victoire, Nîmes prend la place de barragiste et revient à trois points de son adversaire du soir.

Côté dijonnais, les erreurs commises en première période coûtent chères sur le plan comptable. Stéphane Jobard a toutefois vu des choses intéressantes en deuxième mi-temps, et notamment l'entrée en jeu de Yassine Benzia à la pause. L'attaquant a touché deux fois les montants sur une frappe enroulée.